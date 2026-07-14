В Госдуме призвали правительство удвоить расходы на здравоохранение

Фото: Артем КИЛЬКИН

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов выступил с призывом к правительству РФ увеличить финансирование здравоохранения в два раза — до 7% ВВП. Поводом для такого требования стали данные о значительном сокращении бюджетных расходов на ключевые медицинские проекты в первом полугодии 2026 года, сообщил депутат NEWS.ru.

Миронов сослался на информацию Минфина, согласно которой в первом полугодии текущего года расходы на борьбу с онкозаболеваниями были урезаны на 70%, на модернизацию первичного звена здравоохранения — на 52%, а на совершенствование экстренной медицинской помощи — на 27%.