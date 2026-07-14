В Краснодаре две многоэтажки остались без газа из-за нарушений Фото: «Краснодаргоргаз»

В Краснодаре две многоэтажки остались без газа из-за нарушений. Об этом сообщает «Краснодаргоргаз».

Речь идет о домах на улице 2 проезд Стасова, 67 и 79. Специалисты во время планового ежегодного обслуживания газового оборудования нашли большое количество нарушений. Это, в частности, утечки в подъездах, отопительные печи – «форсунки» – с неработающей автоматикой и незаконные перепланировки помещений. Но жильцы не пустили слесарей для обслуживания оборудования.

«Чаще всего абоненты, которые не пускают специалистов провести обследование оборудования, прекрасно знают, что оно не исправно. Наша задача – обеспечить газовую безопасность жителей, поэтому в таких случаях мы обязаны отключать целые подъезды или дома до устранения нарушений», – сказал ведущий инженер отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования «Краснодаргоргаз» Александр Букреев.

Газа нет в большей части квартир. Чтобы восстановить подачу, собственникам нужно допустить слесарей к оборудованию и устранить нарушения.