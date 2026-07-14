Воспитанник «Локомотива-Кубань» помог «Далласу» победить в Летней лиге НБА

Баскетболист «Локо» Ищенко помог «Далласу» обыграть «Мемфис». Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Воспитанник Академии «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко помог «Даллас Маверикс» одержать победу над «Мемфис Гризлис» в матче Летней лиги НБА. Встреча завершилась со счетом 96:88 в пользу клуба из Техаса.

Для молодого баскетболиста этот матч стал первым в стартовом составе «Далласа». Ищенко провел на площадке 32 минуты - больше любого другого игрока своей команды. За это время он набрал 6 очков, сделал 5 подборов, 4 результативные передачи и 3 блок-шота.

Главный тренер «Далласа» в Летней лиге Джо Бойлан особо отметил игру россиянина в защите. По его словам, Ищенко уверенно действовал против одного из самых перспективных игроков драфта НБА-2026 Кэмерона Бузера и внес значительный вклад в итоговую победу команды.

Минувший сезон стал для Всеволода Ищенко одним из самых успешных в карьере. В составе «Локомотива-Кубань» он завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.