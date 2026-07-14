В Сочи ожидается гроза 14 июля Фото из архива КП

В Сочи ожидается гроза. Погода ухудшится 14 июля.

«С вечера 14 июля и в течение суток 15 июля на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой», – предупредили в Сочинском гидрометцентре.

В отдельных районах пройдет сильный ливень. Местами возможен град. Порывы ветра усилятся до 20-22 м/с.

Из-за осадков возможен подъем воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. В горной зоне высок риск схода селей.

На участке Магри-Веселое над морем могут сформироваться смерчи.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Следует предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112», – призвали в мэрии Сочи.