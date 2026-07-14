В Отрадненском районе ремонтируют дорогу к двум станицам и селу Фото из архива КП

В Отрадненском районе ремонтируют дорогу к двум станицам и селу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты ремонтируют участок трассы, которая связывает станицы Отрадную, Спокойную и село Гофицкое. Вдоль дороги находятся предприятия и соцобъекты – учреждения образования и здравоохранения.

Дорогу ремонтируют с апреля 2026 года. Специалисты обновят участок протяженностью более 4 км. Дорожники выполняют фрезерование старого покрытия, убирают колею и укладывают выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси.

На участке обустроят защитное покрытие из щебеночно мастичного асфальтобетона. Это повысит долговечность дороги. Завершить работы планируют в 2027 году.

«Ремонт дороги в Отрадненском районе улучшит транспортную доступность для 33 тысяч жителей муниципалитета», – сказал вице-губернатор Кубани Евгений Пергун.

В 2026 году в Краснодарском крае отремонтируют 210 км региональных дорог. В том числе по нацпроекту обновят 16 участков протяженностью 109 км.