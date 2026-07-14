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НовостиПолитика14 июля 2026 9:54

Путину представили мобильный учебный центр, разработанный на Кубани

На Кубани создали прицепы, где жителей и военнослужащих обучают первой помощи и тактической медицине
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Президенту России представили проект Народного фронта Кубани и Центра тактической подготовки «Архангел»

Президенту России представили проект Народного фронта Кубани и Центра тактической подготовки «Архангел»

Президенту России Владимиру Путину представили мобильный учебный центр, созданный Народным фронтом Краснодарского края совместно с Центром тактической подготовки «Архангел». Презентация проекта состоялась на форуме «Все для Победы!».

Мобильные классы оборудованы в специальных прицепах. Они позволяют проводить полноценные занятия по первой помощи и тактической медицине в воинских подразделениях и отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных учебных центров.

О работе проекта президенту рассказал представитель Народного фронта на Кубани, инструктор-доброволец Матвей Перебейносов. Житель Горячего Ключа работает инженером в компании «Газпром газораспределение Краснодар» и участвует в обучении военнослужащих и гражданского населения.

Перебейносов доложил о результатах работы мобильного центра и планах открыть в Краснодаре стационарный Центр первой помощи и тактической медицины «Архангел».

Владимир Путин ознакомился с оснащением проекта и поблагодарил команду за проделанную работу.