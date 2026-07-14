В Краснодаре опровергли информацию об отказе в приеме в 10-й класс в школе №96 Фото из архива КП

В Краснодаре опровергли информацию об отказе в приеме в 10 класс в школе №96. Ранее публикация появилась в соцсетях.

Утверждалось, что детей после окончания основного общего образования не хотят брать в 10-й класс. Но, как сообщили в городском департаменте образования, весь учебный год в школе ведется информационно-разъяснительная работа с учениками и их родителями. На родительских собраниях объясняют, какие документы нужны для подачи заявления о приеме в 10 класс.

В школе № 96 откроют три профильных 10-х класса, один из которых – с группой универсального направления.

«Администрация школы связывается со всеми учащимися для сбора информации о продолжении обучения в старших классах или в организациях среднего профессионального образования. Все, кто решил продолжить обучение в школе, будут приняты в 10-й класс», – сообщили в департаменте образования Краснодара.