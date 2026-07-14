К поискам подключилась полиция Фото из архива КП

В Краснодаре ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

Школьник пропал 13 июля. Мальчик ушел из дома в поселке Краснодарском, но так и не вернулся.

Приметы пропавшего – рост 160-163 см, плотного телосложения, короткостриженый, русые волосы, серо-голубые глаза. Мальчик уходил из дома в черных джинсах клеш и черных кроссовках с белыми полосками.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить по телефону +7 (967) 300-46-45, 102 или в ближайший отдел полиции», – призвали в УМВД по Краснодару.

По обновленной информации, мальчика нашли на улице Сахалинской. В отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных действий не совершалось, сообщает полиция Краснодара.