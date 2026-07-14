Водителю гидроцикла дали условный срок за смертельное столкновение в Черном море Фото из архива КП

Водителю гидроцикла назначили условный срок за смертельное столкновение в Черном море. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в Черном море между Геленджиком и Кабардинкой в августе 2023 года. Водитель гидроцикла нарушил правила безопасности. В этот момент он толкнулся со вторым гидроциклом, водитель которого от полученных травм скончался.

Причиной столкновения стал опасный маневр подсудимого с пересечением курсов гидроциклов.

Геленджикский городской суд признал его виновным. При вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства. У подсудимого есть несовершеннолетний ребенок. Кроме того, он помогает семье погибшего, в том числе оплачивает обучение его сына в частной школе. Суд назначил лишение свободы сроком на два года условно, а также два года испытательного срока. В пользу семьи погибшего взыскана компенсация морального вреда – 3 750 000 рублей.

Приговор обжаловали. Но апелляционная инстанция поддержала решение районного суда и оставила его без изменений.