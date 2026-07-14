Минсельхоз исключил перебои с продовольствием из-за атак на суда в Азовском море

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Возможные логистические сложности в Азовском бассейне не отразятся на стабильности отечественного продовольственного рынка и не помешают исполнению экспортных контрактов России. В этом заверили в Минсельхозе и Минтрансе РФ, отметив, что ведомства полностью контролируют ситуацию с транспортировкой агропродукции.

В Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что транспортные потоки при необходимости оперативно перенаправят на другие перевалочные терминалы страны. Специалисты ведомства совместно с представителями бизнеса уже разрабатывают дублирующие варианты доставки грузов.

В Министерстве транспорта добавили, что из-за участившихся попыток нападений на гражданские суда в Азовском море судовладельцы внедряют дополнительные протоколы безопасности для защиты экипажей и плавсредств. Капитаны портов пересматривают графики движения судов и оптимизируют их обработку у причалов, чтобы сократить время пребывания в гаванях. В случае ухудшения оперативной обстановки министерство готово перераспределить потоки насыпных и наливных грузов на сухопутные виды транспорта — железную дорогу и автотрассы.