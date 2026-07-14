Грозовой фронт со смерчами и шквальным ветром до 25 м/с надвигается на Юг России

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На юге европейской части России и в регионах Северного Кавказа объявлено экстренное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в период с 14 по 16 июля макрорегион окажется во власти мощного циклона, который принесет с собой обильные ливни, крупный град, ураганный ветер, а также создаст угрозу схода грязекаменных селевых потоков и образования смерчей над морем. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Наиболее затяжной удар стихии прогнозируется в Краснодарском крае, включая Сочи и федеральную территорию Сириус. Здесь опасные метеорологические явления будут фиксироваться в течение трех дней — с 14 по 16 июля. Жителей и туристов ждут проливные дожди с грозами, град и шквалистый ветер порывами до 20–22 м/с. Из-за обильных осадков на реках возможен резкий подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах повышается риск схода небольших селей.

Особое внимание спасатели просят обратить на ситуацию в акватории Черного моря, где велика вероятность формирования водных смерчей.