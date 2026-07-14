Минсельхоз Кубани организует спецзаправки для фермеров из-за дефицита топлива

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Аграрии Краснодарского края столкнулись со сложностями при закупке горючего в разгар уборочной кампании. Как рассказал изданию kuban.aif.ru фермер из Каневского района Евгений Василенко, из-за прошлогодней засухи у хозяйств нет свободных оборотных средств, а покупка топлива осложнена очередями и ограничениями на розничных АЗС. Ежедневно его предприятие расходует около 1,5 тонн дизеля, также необходим бензин для работы противопожарной техники.

Для стабилизации ситуации краевой Минсельхоз начал формировать списки хозяйств: фермерам с площадью угодий до 300 га выделят спецпункты для заправки, а более крупным предприятиям наладят прямые поставки топлива бензовозами по договорам. На данный момент в Каневском районе убрана треть посевов, урожайность превышает показатели прошлого года.