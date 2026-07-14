Мастер назвал четыре признака того, что домашний кондиционер скоро сломается

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В разгар летнего сезона стоимость климатического оборудования и услуг по его установке традиционно выросла из-за ажиотажного спроса. Специалист по монтажу систем кондиционирования Александр Воронцов в интервью телеканалу «Краснодар» рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке техники и по каким признакам можно определить ее скорый выход из строя.

По словам эксперта, при выборе сплит-системы необходимо отталкиваться от площади помещения (для комнаты до 15 кв. метров требуется мощность около 2 кВт), учитывая при этом высоту потолков, количество окон, солнечную сторону и число постоянно находящихся в комнате людей. Воронцов предостерег от покупки дешевых безымянных кондиционеров на маркетплейсах, поскольку массовая бюджетная продукция зачастую не приспособлена к работе в условиях экстремально высоких южных температур. Качественная техника проверенных брендов способна прослужить около восьми лет.

Специалист также перечислил основные признаки неисправностей, требующие немедленного вмешательства мастера. К ним относятся запыление внутреннего барабана, появление льда на трубках, обмерзание деталей внутреннего блока, а также случаи, когда кондиционер начинает «плеваться» водой. Регулярная чистка фильтров и профессиональный монтаж помогут избежать дополнительных расходов на ремонт в будущем.