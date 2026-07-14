Робот-телеинспектор помог найти сотни незаконных врезок в ливневую сеть Краснодара

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре специалисты привели в порядок почти 950 км ливневой канализации из более чем 1,8 тыс. км существующих городских коллекторов. Промежуточные итоги работы муниципальной службы и долгосрочные планы развития сети обсудили на совещании в администрации города, сообщил мэр краевого центра Евгений Наумов.

Для инспекции труднодоступных участков под землей специалисты используют робота-телеинспектора, который уже обследовал 27 км коллекторов и выявил 179 незаконных подключений — эти врезки сейчас ликвидируют (тампонируют). Параллельно продолжается работа межведомственной комиссии по защите реки Кубани от загрязнений: эксперты проверили свыше 1000 адресов, обнаружив 74 незаконных слива в ливневку, 46 из которых уже перекрыты.

Также городские власти переводят коммерческие, социальные и промышленные предприятия на систему платного водоотведения — в их адрес направлено более 1700 уведомлений о необходимости заключения договоров. Заявки на технологическое присоединение к ливневой сети уже подали Краснодарский ипподром и строящийся новый аэропорт.

С учетом темпов застройки Краснодара администрация приступила к формированию инвестиционной программы развития ливневой сети, рассчитанной до 2036 года. Она будет включать в себя строительство новых очистных сооружений и реконструкцию узких участков инфраструктуры с увеличением диаметра труб.