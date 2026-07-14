Жители Кубани набрали потребительских кредитов почти на 350 млрд рублей

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В Краснодарском крае за январь — май 2026 года зафиксирован существенный рост объемов розничного кредитования. Жители региона оформили ипотечные кредиты на общую сумму 63 млрд рублей, что на 39% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в Южном главном управлении Банка России.

По объемам жилищного кредитования Кубань сохраняет лидерство в Южном федеральном округе (ЮФО), хотя темпы прироста в крае оказались ниже окружных (в целом по ЮФО ипотечный рынок вырос на 46,1%). Средневзвешенная ставка по ипотеке в мае достигла 9,6% в Краснодарском крае и 9,4% в ЮФО, увеличившись с начала года примерно на 2,6 процентных пункта. Динамика обусловлена увеличением доли рыночных программ на фоне постепенного охлаждения спроса на льготную ипотеку с господдержкой. По данным ДОМ.РФ, за пять месяцев объем выдачи льготных кредитов на Кубани составил 65,7 млрд рублей (рост в 1,8 раза к прошлому году), однако в последние месяцы спрос в этом сегменте снижается.

В сегменте потребительского кредитования за пять месяцев жители Кубани получили 348,7 млрд рублей — это на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (в ЮФО показатель увеличился на 21,1%, до 853,6 млрд рублей). Рост потребительского спроса на займы регулятор связывает с некоторым снижением ставок вслед за ключевой, а также с увеличением выдачи автокредитов и необеспеченных ссуд.

Доля просроченной задолженности в Краснодарском крае на начало июня 2026 года составила 11% по потребительским кредитам (рост на 0.3 п.п. с января) и 2,2% по ипотечным портфелям (+0,4 п.п.). При этом Банк России отмечает позитивную тенденцию: темпы роста просрочки в обоих кредитных сегментах с начала текущего года начали замедляться.