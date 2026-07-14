От начальника отдела полиции до учителя: ветеран МВД Денис Хохлов преподает в ростовской школе

Денис Хохлов/ЮФ

Бывший начальник отдела полиции и ветеран боевых действий Денис Хохлов сменил службу в правоохранительных органах на работу у школьной доски. Сейчас уроженец Волгодонска преподает новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в ростовской школе № 115, сообщает издание «Южный федеральный».

За плечами педагога 25 лет службы в органах внутренних дел, где он прошел путь от простого участкового до руководителя отдела, дважды признавался лучшим в своей профессии и был награжден медалями «За боевое содружество» и «За отличие в службе» трех степеней.

В беседе с журналистами Хохлов отметил, что работа в школе кардинально отличается от службы «на земле», требуя иных подходов и колоссального терпения. В полиции решения приходилось принимать мгновенно в условиях жесткого цейтнота, в то время как в классе главным инструментом воздействия становятся слово и личный авторитет. При возникновении проблем с дисциплиной или трудными подростками педагог старается находить индивидуальный подход, привлекая при необходимости школьных психологов.

По словам Хохлова, современные дети часто задают сложные и острые вопросы о происходящих в мире событиях, политике и оружии. В таких случаях он опирается на собственный жизненный и служебный опыт, объясняя сложные темы на реальных примерах.

Справляться с эмоциональным выгоранием учителю помогает спорт, с которым он дружит всю жизнь. Хохлов серьезно занимался пауэрлифтингом и в 2016 году занял второе место на соревнованиях в Ингушетии с результатом в жиме лежа 180 кг. Своей спортивной формой он удивляет и учеников: школьный рекорд Дениса Хохлова в отжиманиях — 150 раз — пока не удалось побить ни одному старшекласснику.