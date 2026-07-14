В Сочи ветераны СВО проходят бесплатное обучение ИТ-профессиям и управлению БПЛА

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В Краснодарском крае организована системная работа по профессиональной переподготовке и трудоустройству участников специальной военной операции в сферу высоких технологий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В рамках федерального проекта «Цифровая Россия» региональное отделение фонда «Защитники Отечества» реализует программу «Профессия цифра». На сегодняшний день 70 ветеранов проходят бесплатное обучение по востребованным направлениям: аналитика данных, программирование, искусственный интеллект и управление БПЛА. Обучение ведется в дистанционном формате, что позволяет совмещать курсы с восстановлением здоровья. После выпуска бойцы получают дипломы государственного образца, а ИТ-компании региона оказывают помощь в их дальнейшем трудоустройстве.

Как отметил глава Сочи Андрей Прошунин, вернувшиеся из зоны боевых действий военнослужащие обладают дисциплиной и навыками работы со сложной техникой, что позволяет им успешно осваивать ИТ-сферу. Для прохождения переподготовки ветераны могут обратиться в филиалы фонда «Защитники Отечества» в Сочи на улице Транспортной, 65 или улице Победы, 113. Пункты отбора на контрактную службу работают на улице Кирова, 155А, улице Горького, 29 и улице Победы, 67.