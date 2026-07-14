Экс-тренер сборной России оценил шансы Франции и Испании перед полуфиналом ЧМ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией, который состоится 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Техасе, не имеет явного фаворита. Такое мнение в беседе с RTVI высказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Экс-наставник отметил, что у французов сильная атака, которую сложно сдержать, тогда как испанцы располагают великолепной оборонительной линией и защитниками, способными нейтрализовать молодых талантливых игроков соперника. «Играют два лидера мирового футбола, и явного фаворита, как по мне, нет», — сказал Семин.

По его оценке, сборная Франции выглядит более ярко и зрелищно, но Испания действует очень качественно. В случае победы французы станут третьей командой в истории ЧМ, вышедшей в финал три раза подряд (после Германии и Бразилии). Семин связал стабильность результатов обеих сборных с системной работой в детско-юношеских академиях. От прогноза на исход встречи он отказался.

Перед игрой будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце 14 июля 2016 года. Победитель полуфинала сыграет в финале 19 июля.