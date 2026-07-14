Юрий Бурлачко обсудил актуальные вопросы развития системы медобслуживания кубанцев с министром здравоохранения Краснодарского края

Фото: пресс-служба ЗСК

Юрий Бурлачко отметил, что в ходе работы у главы ведомства могут возникнуть разные вопросы, которые, в том числе требуют помощи депутатского корпуса.

- Вы возглавили сложное хозяйство. Все последние годы здравоохранение в крае, как и во всей стране, модернизируется, динамично меняется. Здесь достаточно вспомнить непростой переход всех муниципальных медучреждений на краевой уровень. Это большая работа с учетом того, что кубанская медицина функционирует с повышенной нагрузкой, - сказал Юрий Бурлачко.

Владимир Крушельницкий назвал одно из эффективных решений – создание специализированных межрайонных центров по различным направлениям медицинской помощи. Всего планируется открыть девять офтальмологических и три эндоскопических центра, а также модернизировать другие медучреждения, в том числе краевой онкоцентр.

Также на встрече обсудили вопросы подготовки кадров для медучреждений Кубани. Здесь они отметили большую роль КубГМУ, который постоянно развивается и в этом году впервые выпустил медсестер с высшим образованием.

Во встрече также принял участие заместитель руководителя кубанского парламента. Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский заострил внимание на теме лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Председатель ЗСК предложил министерству провести исследование, которое учитывало бы объективные цифры численности населения, получающей медпомощь на Кубани, и потребность в различных медучреждениях и медработниках для этого количества пациентов. Юрий Бурлачко заверил, что у депутатов кубанского парламента есть возможность результаты этого исследования представить и на площадке Южно-Российской Парламентской Ассоциации, и на Совете законодателей, чтобы заручиться поддержкой коллег и с помощью федерального центра заниматься выработкой дальнейших решений.