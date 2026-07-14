Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 12:30

В Приморско-Ахтарске открыли памятник служебной овчарке Елге

На Кубани открыли памятник погибшей при исполнении овчарке
Гарик АРОЯН
На Кубани открыли памятник погибшей при исполнении овчарке. Фото: полиция Кубани/ Е. Шестко

На Кубани открыли памятник погибшей при исполнении овчарке. Фото: полиция Кубани/ Е. Шестко

В Приморско-Ахтарске сотрудники полиции открыли памятник служебной овчарке Елге, которая погибла при исполнении служебного долга. Четвероногий напарник участвовал в командировках в Ингушетию и Чечню, где неоднократно помогал предотвращать трагедии.

За годы службы Елга обнаружила множество взрывных устройств и боеприпасов. Во время одной из операций она нашла растяжку с ручной гранатой, а спустя некоторое время - заминированный пулемет, тем самым спасла жизни десяти сотрудников милиции.

Последнее задание стало для овчарки роковым - при выполнении служебного долга она погибла.

В полиции отмечают, что Елга спасла десятки человеческих жизней и навсегда останется в памяти коллег не только как служебная собака, но и как настоящий боевой товарищ. В знак благодарности и уважения кубанские полицейские увековечили память о ней, установив памятник.