В Абинске ликвидировали незаконную свалку по решению суда

Приставы добились ликвидации незаконной свалки в Абинске. Фото: пресс-службы ГУФССП по Краснодарскому краю

В Абинске ликвидировали несанкционированную свалку строительного и бытового мусора, которая образовалась на участке, предназначенном для строительства жилья.

Ранее суд обязал собственника привести территорию и прилегающий участок в порядок, однако требования он не выполнил. За это время объем отходов продолжал увеличиваться, создавая угрозу санитарной и экологической обстановке.

Для исполнения судебного решения сотрудники Абинского районного отделения судебных приставов совместно с представителями администрации городского поселения организовали вывоз мусора с привлечением подрядной организации.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Краснодарскому краю, после проведенных работ решение суда исполнено в полном объеме.