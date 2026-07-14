Власти Кубани обсудили модернизацию системы здравоохранения

Минздрав Кубани планирует открыть новые специализированные центры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре обсудили развитие системы здравоохранения Кубани, в том числе повышение доступности медицинской помощи, кадровое обеспечение отрасли и модернизацию медицинских учреждений. По словам главы ЗСК Юрия Бурлачко, система здравоохранения региона испытывает повышенную нагрузку из-за роста численности населения и увеличения туристического потока, поэтому требует дальнейшего развития.

Министр здравоохранения Владимир Крушельницкий сообщил, что в ближайшие годы в крае планируют открыть девять межрайонных офтальмологических и три эндоскопических центра. Один из первых офтальмологических центров создадут на базе Краевой клинической больницы №1. Кроме того, продолжится модернизация медицинских учреждений, в том числе краевого онкологического центра.

Отдельное внимание участники встречи уделили подготовке медицинских кадров. Обсуждались работа Кубанского государственного медицинского университета, который впервые выпустил медсестер с высшим образованием, а также профориентационный проект для школьников «УникУМ - Школьники региона». Также был поднят вопрос обеспечения льготников лекарственными препаратами.

По итогам встречи Юрий Бурлачко предложил провести исследование, которое позволит определить фактическую численность населения, пользующегося медицинской помощью в Краснодарском крае, а также оценить потребность региона в новых медучреждениях и специалистах.