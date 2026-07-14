Два краснокнижных вида водорослей обнаружили у берегов Анапы

Фото: РГО

В Анапской бухте обнаружили два редких вида морских водорослей, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Исследование провели специалисты Русского географического общества в рамках проекта по сохранению биоразнообразия Азово-Черноморского побережья.

Ученые обследовали дно в районе Центрального пляжа и устья реки Анапки с помощью легководолазного оборудования. Собранные образцы затем изучили в лаборатории.

Всего специалисты выявили в бухте восемь видов зеленых, четыре вида бурых и семь видов красных водорослей. Особую природоохранную ценность среди них имеют кладофора сивашская и мириактула аравийская.

Фото: РГО

Кладофора сивашская встречается только в Азово-Черноморском бассейне. Ее обнаружили в толще воды и среди донных скоплений водорослей к юго-востоку от устья Анапки.

Мириактулу аравийскую нашли в северной части одного из исследованных участков. Для этой бурой водоросли побережье Анапы находится на северной границе мирового ареала.

«Обнаружение сразу двух редких видов говорит о сохранении отдельных ценных организмов, несмотря на сильную антропогенную нагрузку на акваторию», — отметила руководитель Природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО, академик РАЕН Светлана Литвинская.

Исследование проводят для оценки последствий разлива мазута, произошедшего в декабре 2024 года. Полученные данные используют при составлении подробного списка водорослей Анапской бухты. В него войдут сведения об их строении, экологических особенностях и распространении.