Новый флюорограф за 8,9 млн рублей установят в Темрюкской ЦРБ

Для поликлиники Темрюкской центральной районной больницы приобретут новый флюорограф

Для поликлиники Темрюкской центральной районной больницы приобретут новый цифровой флюорограф стоимостью 8,9 млн рублей. Оснащение медучреждения обсудили 14 июля на приеме граждан, который по поручению президента России провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С просьбой заменить аппарат к главе региона обратилась жительница Темрюка Татьяна Пухальская. Действующий флюорограф вышел из строя еще в октябре 2025 года. Сейчас амбулаторные пациенты проходят исследования на передвижном оборудовании, размещенном на территории стационара.

«Нельзя допускать, чтобы медицинское оборудование в больнице так долго не работало. Его необходимо менять планово, а не после полного исчерпания ресурса. Современный флюорограф должен быть установлен в кратчайшие сроки. Экономить на здоровье жителей не будем», — заявил Вениамин Кондратьев.

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий, новый аппарат закупят по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Контракт заключили 29 мая, поставить оборудование должны до октября 2026 года. В кабинете уже провели косметический ремонт для последующего монтажа.

Губернатор также поручил проверить состояние флюорографов в других больницах Кубани и заранее заменить оборудование, которое скоро выработает свой ресурс.

Всего в 2026 году в медучреждения Краснодарского края планируют закупить более 300 единиц техники, в том числе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». За последние десять лет больницы и поликлиники региона получили свыше 23 тысяч единиц медицинского оборудования.