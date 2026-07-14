Аварийную артезианскую скважину отремонтируют в Кущевском районе Кубани

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В поселке Кисляковка Кущевского района проведут капитальный ремонт артезианской скважины, которая снабжает водой 70 социальных объектов, более 200 многоквартирных зданий и частные дома. Работы начнут в августе и завершат в октябре 2026 года.

Проблему обсудили на приеме граждан, который по поручению президента России провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Жительница поселка Юлия Иутина пожаловалась на перебои с водоснабжением и слабый напор воды. Причиной стал износ объекта: за 35 лет эксплуатации скважина пришла в аварийное состояние.

«Бесперебойное водоснабжение — важная составляющая качества жизни. Поэтому необходимо оперативно решить этот вопрос: сделать новую или отремонтировать существующую артезианскую скважину», — заявил Вениамин Кондратьев.

Как сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, на капитальный ремонт потребуется более 6,4 млн рублей. По поручению губернатора подрядчики приступят к работам в августе.

Всего в 2026 году на Кубани планируют капитально отремонтировать, построить и реконструировать 40 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Общая протяженность обновляемых сетей составит 165 километров.