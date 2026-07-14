Опасные участки рек обследуют после жалоб в Туапсинском округе

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Все потенциально опасные участки рек обследуют в Туапсинском муниципальном округе. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время приема граждан, проведенного по поручению президента России.

К главе региона обратилась жительница поселка Тюменского Тамара Береза. Она попросила расчистить русло реки Казачка, где скопились коряги, песок и гравий. Такие наносы могут мешать свободному прохождению воды во время паводков и сильных ливней.

«Важно не только незамедлительно расчистить русло реки Казачка, но и обследовать все опасные участки, где могут произойти разливы. Необходимо принять меры для предотвращения возможных подтоплений», - заявил Вениамин Кондратьев.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин напомнил, что в 2023 году на этом участке произошло подтопление. В 2025 году за счет федерального бюджета подготовили и утвердили проект расчистки русла.

Контракт рассчитан на три года, однако основные работы власти планируют выполнить уже в 2026 году.

«Мы намерены провести необходимые работы в этом году, чтобы не допустить подтопления», — сообщил Сергей Еремин.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко отметил, что сейчас угрозы жилым домам нет: они находятся на безопасном расстоянии от берега. За обстановкой следит система мониторинга, но специалисты дополнительно проверят территорию.

За последние пять лет на Кубани за счет федерального бюджета расчистили около 60 километров русел 19 рек. В 2026 году на такие работы региону выделили 24,6 млн рублей. Планируется привести в порядок шесть участков общей протяженностью шесть километров в Горячем Ключе, Геленджике и Туапсинском округе.