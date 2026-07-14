Red Wings продолжит полеты из Сочи в Тель-Авив зимой

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания Red Wings включит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив в осенне-зимнее расписание 2026–2027 годов. Полеты продолжатся с 27 октября и будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах SSJ-100.

Из аэропорта Сочи лайнеры будут вылетать в 17:30. Обратные рейсы из Тель-Авива запланированы на 20:35 по местному времени. Продолжительность полета составит 2 часа 55 минут.

Маршрут между Сочи и Тель-Авивом действует с 2015 года. Изначально рейсы выполнялись только в рамках сезонной программы, но затем стали круглогодичными.

По данным пресс-службы Red Wings, за всю историю направления авиакомпания выполнила более 2,5 тысячи рейсов и перевезла около 500 тысяч пассажиров. В перевозчике отмечают, что маршрут сохраняет высокий спрос среди жителей России и Израиля.