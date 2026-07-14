Не только море: Новые места, которые стоит увидеть в Сочи в 2026 году

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В туристическом сезоне 2026 года гости Сочи могут посетить около 250 объектов показа. На курорте оборудовано 107 туристических маршрутов общей протяженностью свыше 1905 километров. Большинство троп проходит по территории Сочинского национального парка.

В высокий сезон экскурсии проводят 44 профильные организации. В отрасли работают более 300 официально аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Наиболее востребованы комбинированные туры, объединяющие море, горы и олимпийские объекты, а также маршруты к природным достопримечательностям», — рассказал директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Евгений Отрохов.

Всего в Краснодарском крае аттестованы 617 экскурсоводов и гидов-переводчиков, больше половины из них работают в Сочи. Специалистов готовят городской клуб «Эрудит» и Сочинский государственный университет.

Какие новые экскурсии появились в Сочи

В парке «Ривьера» открылся туристско-информационный центр. Там гостям помогут составить маршрут, выбрать экскурсию и заведение, а также расскажут о концертах и кинопоказах. Самостоятельно спланировать поездку можно через портал и приложение «Визит Сочи».

Оздоровительный комплекс «Дагомыс» запустил пешеходную экскурсию, посвященную истории территории — от царского имения до современного курорта. На Мацесте действуют пять авторских маршрутов по дендропарку, пещерам, историческим и архитектурным объектам.

В Лазаревском районе появились программы с посещением этнопоселений и комплексов, знакомящих с традициями народов Причерноморья. В список новых направлений также вошел парк слонов в Нижней Шиловке.

На «Розе Хутор» к летнему сезону открыли первое в горном кластере панорамное колесо обозрения высотой 51 метр.

Для поклонников активного отдыха в Сочи согласовали 28 маршрутов на автомобилях повышенной проходимости. Пять из них предназначены для поездок на квадроциклах.