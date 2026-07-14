Для семей бойцов СВО провели экскурсию по храмовым комплексам ст. Динской

Фото: пресс-служба фонда Точно ДОБРО

Программа включила экскурсионное посещение Храма Рождества Христова и Свято-Троицкого храма, беседы со священнослужителями, трапезу в семейных традициях и творческий мастер-класс.

Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, стало продолжением системной работы фонда по поддержке семей военнослужащих в рамках проекта «Солнечный круг». Это инициатива учредителя фонда Беллы Амосовой, которая объединяет комплексную социально-психологическую помощь, спортивные, образовательные и культурные мероприятия для этой категории жителей Кубани.

Участниками экскурсионно-просветительского путешествия «Голубь любви и верности» стали более 50 семей участников СВО из Краснодара, Кореновска и станиц Краснодарского края.

В Храме Рождества Христова гостей встретил иерей Иоанн Лапко. Он совершил молебен, в который активно включились участники «Солнечного круга», читая молитвы синхронно вслух. Было видно: за их плечами не просто опыт, а материнская и супружеская вера, невидимой бронёй защищающая мужей и сыновей или успокаивающая души тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

На экскурсии по храму прошло знакомство с историей его строительства, особенностями внутреннего убранства и масштабной росписью. Особое внимание было уделено иконе Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи. Отец Иоанн просил у святых добра, любви и благополучия для семей всех присутствующих.

Фото: пресс-служба фонда Точно ДОБРО

«Сегодня чувствуется долгожданное спокойствие и гармония, потому что ты находишься среди людей, которые понимают тебя и твои переживания и настроены помочь справиться с ними. В этом единстве и есть наша сила, – говорит участница Ольга Шешминцева. – Нашим мужьям очень важна поддержка. Здесь, в святых местах, мы молимся о том, чтобы они возвращались домой живыми и здоровыми».

Вторым этапом программы стал визит в духовно-просветительский комплекс храма Святой Троицы. Экскурсию по нему провёл иерей Георгий Белан. Гости увидели уникальную архитектуру и благоустройство, внутреннее убранство и роспись храма, где в каждом образе – духовный смысл. Посетили и храм-крестильню, где совершается таинство Крещения, а также уникальную оранжерею с оливковыми деревьями, привезёнными со Святой Земли. Главной святыней, которую священник открыл гостям, стала Киккская икона Божией Матери – точный список с чудотворного образа, написанный афонскими монахами в течение девяти лет. Перед образом все вместе вознесли молитву к Царице Небесной, просив у неё помощи и заступничества.

«Когда вокруг много ожесточившихся людей, большая удача встретить тех, кто тебя действительно любит. В фонде Точно ДОБРО мы нашли то тёплое, сердечное отношение, в котором так нуждаемся в это непростое время, – делится Надежда Гурьянова, постоянная участница проекта. – После каждой встречи ощущается одно – благодать. Снова чувствуется жизнь: хочется чаще встречаться, знакомить детей, быть вместе».

Временем для отдыха и общения стала трапеза, проведённая в семейных традициях – за большим общим столом. Поездка завершилась творческим мастер-классом «Голубь любви и верности». Под руководством художника-иконописца Виктории Боковой участники создали памятные изразцы из смальты в форме голубя – символа семьи, олицетворяющего мир, любовь и надежду.

Дорога домой прошла в активном обсуждении увиденного: и дети, и взрослые отметили ценность новых знаний, а как самое главное – возможность выйти из круга тревог, почувствовать заботу и найти опору в вере и общности.