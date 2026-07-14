Сборная Краснодарского края взяла бронзу на чемпионате Росгвардии

Росгвардейцы из Крыма и Кубани показали высокие результаты Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы Кубани взяли бронзу на окружном чемпионате по комплексному единоборству. Чемпионат Южного округа Росгвардии по комплексному единоборству был приурочен к 10-летию ведомства. Он прошел в краснодарском спортивном комплексе «Екатеринодар».

В турнире приняли участие 80 атлетов, представлявших 20 сборных команд из воинских частей и территориальных органов округа. География участников впечатляет: за первенство боролись бойцы из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Калмыкия и Крым, а также из ДНР и ЛНР.

Соревнования проходили в двух подгруппах. В первой победу одержала команда из Керчи, серебряными призерами стали представители Управления Росгвардии по ЛНР, а бронзовую награду завоевала сборная Главного управления по Краснодарскому краю.

Во второй подгруппе лидерами стали военнослужащие из Симферополя. Второе место заняли бойцы из Ростовской области, а замкнула тройку призеров сборная сочинского полка.

Награждение победителей и призеров кубками, медалями и грамотами провели подполковник Сергей Дошин и подполковник Сергей Богомолов. По итогам чемпионата была сформирована сборная округа, которая представит Южный округ на первенстве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.