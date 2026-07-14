Курьер в Сочи похитил ювелирные украшения на 12 тысяч рублей

В Сочи раскрыта кража ювелирных изделий курьером Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи задержали курьера, решившего «оплатить» доставку ювелирных изделий за счет заказчика. Сотрудники полиции получили заявление о пропаже двух браслетов стоимостью 12 тысяч рублей. Покупатель так и не дождался посылку с украшениями.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УВД по городу Сочи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — им оказался 24-летний житель Астрахани. Выяснилось, что во время выполнения заказа молодой человек не удержался перед блеском украшений и решил, что доставка может подождать. Вместо того чтобы передать заказ, он присвоил браслеты и в знак дружбы раздал их своим знакомым.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Теперь вместо подарков друзьям курьеру грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сочи.