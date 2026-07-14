Полиция Краснодара задержала парней на "мерседесах" за съемку провокационного ролика возле собора

Полиция Краснодара задержала авторов скандального ролика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре полиция задержала двух молодых людей за съемку провокационного ролика на территории собора Александра Невского.

Задержанными оказались жители города в возрасте 19 и 23 лет. Поводом для проверки стала видеозапись в социальных сетях: на кадрах видно, как два автомобиля марки Mercedes въезжают на территорию возле храма на улице Постовой, после чего молодые люди начинают съемку на фоне собора.

«Действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка. Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.