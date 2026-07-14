Лесопожарные службы Кубани получили 25 единиц спецоборудования

Новая техника поможет бороться с лесными пожарами на Кубани

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» для лесопожарных служб Краснодарского края закупили четыре трактора, автомобиль ГАЗ и 25 единиц специализированного оборудования.

«Федеральная поддержка позволяет региону оперативно реагировать на лесные возгорания благодаря обновлению технической базы. Это долгосрочная инвестиция в безопасность жителей, сохранение уникальной природы и лесного фонда Кубани», — рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

Тракторы «Беларус» предназначены для создания минерализованных полос — барьеров, препятствующих распространению огня, а также для расчистки лесных дорог и обеспечения проезда спецтехники в труднодоступные районы. Автомобиль ГАЗ «Садко Next» будет задействован для патрулирования лесных территорий.

Пожароопасный сезон в крае начался 20 февраля. Сейчас мониторинг обстановки ведется по 83 маршрутам общей протяженностью более 3,5 тыс. км. На данный момент обустроено свыше 1,9 тыс. км минерализованных полос и проложено 30,8 км противопожарных дорог. За безопасностью лесов следят 59 видеокамер кругового обзора системы «Лесохранитель», которая охватывает 75% лесного фонда региона.

С 2019 года материально-техническая база края пополнилась на 84 единицы техники и 292 единицы оборудования. На сегодняшний день укомплектованность лесопожарных формироваций составляет 98%.