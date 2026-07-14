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НовостиПроисшествия14 июля 2026 16:02

Спасатели ликвидируют нефтяной разлив в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске нефтяное пятно растянулось на участке протяженностью около одного километра
Евгения ХАЛИКОВА
МЧС и местные службы устраняют последствия разлива

МЧС и местные службы устраняют последствия разлива

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморско-Ахтарском районе ликвидируют разлив нефтепродуктов на береговой линии. Загрязнение было обнаружено в ходе мониторинга прибрежной полосы на участке протяженностью около одного километра.

«Для проведения работ используется 20 единиц спецтехники. К очистке территории волонтеры не привлекаются», – сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В ликвидации последствий задействованы 125 специалистов: сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники «Кубань-СПАС» и представители местной администрации.