Спасатели ликвидируют нефтяной разлив в Приморско-Ахтарске

МЧС и местные службы устраняют последствия разлива Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморско-Ахтарском районе ликвидируют разлив нефтепродуктов на береговой линии. Загрязнение было обнаружено в ходе мониторинга прибрежной полосы на участке протяженностью около одного километра.

«Для проведения работ используется 20 единиц спецтехники. К очистке территории волонтеры не привлекаются», – сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В ликвидации последствий задействованы 125 специалистов: сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники «Кубань-СПАС» и представители местной администрации.