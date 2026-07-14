В Адлере составлены протоколы за незаконную торговлю

Администрация Сочи выявила нарушения в работе ларьков. Фото: max.ru/officialsochi

В Сочи продолжается проверка торговых объектов вблизи пешеходных переходов и железнодорожных путей

В Адлерском районе курорта сотрудники департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи провели очередной рейд. В ходе проверки осмотрели около 70 торговых точек. По результатам инспекции выявлено 9 случаев несанкционированной торговли, на нарушителей составлены протоколы.

Также обнаружены объекты, работавшие без необходимых разрешений. Информация о них передана в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.