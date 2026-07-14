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НовостиПроисшествия14 июля 2026 17:07

Мошенники в Новороссийске похитили 4 млн рублей из бюджета

В Новороссийске осуждены организаторы мошенничества с налоговыми вычетами
Евгения ХАЛИКОВА
Суд приговорил группу к лишению свободы за налоговые махинации

Суд приговорил группу к лишению свободы за налоговые махинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске вынесли приговор десяти жителям Новороссийска, Москвы, Белгорода и Сургута. Их признали причастными к хищению 4 млн рублей из бюджета.

Как установил Октябрьский районный суд, двое сотрудников частных медицинских клиник Новороссийска организовали мошенническую схему: они подделывали документы, подтверждающие оплату медицинских услуг их родственниками и друзьями. Затем преступники подавали в налоговую декларации по форме 3-НДФЛ, используя фальшивые справки, чтобы незаконно получить налоговые вычеты. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 4 млн рублей.

Суд назначил участникам преступной группы наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет в колониях общего режима. В зависимости от степени участия в схеме, приговор был оглашен прямо в зале суда — осужденных взяли под стражу.