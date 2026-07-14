Ранее судимый мужчина продал в ломбард Краснодара украденный у сестры ноутбук

Ранее судимый краснодарец украл ноутбук у родной сестры Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарские полицейские раскрыли кражу ноутбука. С заявлением о пропаже оргтехники в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что пропажу обнаружила, вернувшись домой после отсутствия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался 30-летний брат потерпевшей, проживающий в той же квартире.

Ранее судимый за кражи и причинение вреда здоровью мужчина признался, что сдал технику в ломбард за 65 000 рублей. Полученные деньги он потратил на билеты до Керчи, чтобы навестить других родственников.

Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.