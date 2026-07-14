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НовостиОбщество14 июля 2026 17:58

На создание доступной среды в Краснодарском крае направят 156 млн рублей

Краснодарский край развивает безбарьерную среду для инвалидов
Евгения ХАЛИКОВА
Власти Кубани обсудили создание комфортной среды для маломобильных

Власти Кубани обсудили создание комфортной среды для маломобильных

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева провела совещание по вопросам создания безбарьерной среды. В обсуждении приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, руководители региональных министерств и заместители глав курортных городов.

«В Краснодарском крае проживает около 450 тысяч человек с инвалидностью. Это активные, трудоспособные люди, стремящиеся к полноценной жизни в обществе. Среди них — 35 тысяч детей, и наша задача — обеспечить им равные возможности с самого раннего возраста. Особый приоритет сегодня — поддержка участников СВО. Помочь им адаптироваться и вернуться к мирной жизни после ранений — наш общий долг», — отметила Елена Воробьева.

Общий объем финансирования программы «Доступная среда» на 2016–2028 годы в крае составляет 1,6 млрд рублей, из которых 156 млн рублей выделено на текущий год. Программа направлена на то, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно перемещаться по городу и пользоваться всеми видами услуг. Комплекс мер включает установку пандусов, подъемников и тактильных указателей, оснащение транспорта, развитие системы реабилитации, а также обучение специалистов жестовому языку.

Как заметила вице-губернатор, сейчас создание безбарьерной среды часто требует сложной перепланировки старых зданий. Однако новые объекты должны проектироваться с учетом всех стандартов изначально. Это позволит выстроить системную и грамотную работу по созданию доступной городской среды.