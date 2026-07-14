На создание доступной среды в Краснодарском крае направят 156 млн рублей

Власти Кубани обсудили создание комфортной среды для маломобильных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева провела совещание по вопросам создания безбарьерной среды. В обсуждении приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, руководители региональных министерств и заместители глав курортных городов.

«В Краснодарском крае проживает около 450 тысяч человек с инвалидностью. Это активные, трудоспособные люди, стремящиеся к полноценной жизни в обществе. Среди них — 35 тысяч детей, и наша задача — обеспечить им равные возможности с самого раннего возраста. Особый приоритет сегодня — поддержка участников СВО. Помочь им адаптироваться и вернуться к мирной жизни после ранений — наш общий долг», — отметила Елена Воробьева.

Общий объем финансирования программы «Доступная среда» на 2016–2028 годы в крае составляет 1,6 млрд рублей, из которых 156 млн рублей выделено на текущий год. Программа направлена на то, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно перемещаться по городу и пользоваться всеми видами услуг. Комплекс мер включает установку пандусов, подъемников и тактильных указателей, оснащение транспорта, развитие системы реабилитации, а также обучение специалистов жестовому языку.

Как заметила вице-губернатор, сейчас создание безбарьерной среды часто требует сложной перепланировки старых зданий. Однако новые объекты должны проектироваться с учетом всех стандартов изначально. Это позволит выстроить системную и грамотную работу по созданию доступной городской среды.