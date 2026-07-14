Ярослав Бунаков принёс серебро Кубани в борьбе за медали на Кубке Европы

Краснодарский край лидирует в единоборствах на мировой арене. Фото: max.ru/admkrai

Краснодарский край вновь подтвердил статус одного из центров единоборств. На Кубке Европы край представляли пять спортсменов, трое из которых вошли в число призеров.

По итогам турнира сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Среди кубанских триумфаторов — Ярослав Бунаков из Армавира, завоевавший серебро в весовой категории до 81 кг, а также Злата Супруненко из Туапсе (78 кг) и Валерия Козлова из станицы Архангельской (52 кг), удостоенные бронзовых наград.

Министр физической культуры и спорта Дмитрий Новах отметил, что кубанские борцы выступали в условиях предельно высокой конкуренции, сумев продемонстрировать высочайший уровень мастерства.

«В финале Ярослав Бунаков встретился с соотечественником Ахмедом Турлуевым. Год назад в Пакше Ярослав уже поднимался на высшую ступень пьедестала и в этот раз стремился повторить успех. Путь к финалу был впечатляющим: в поединках против Марко Хайнецки, Андража Каучича-Ропрета, Питера Дэвиса и Люсио Браарда, а также в полуфинале против Шимона Шулика Ярослав неизменно добивался досрочной победы чистым броском — иппоном. Несмотря на то, что защитить титул чемпиона Кубка Европы не удалось и Ярослав завоевал серебро, наши спортсмены показали достойный результат. Мы с гордостью ждем их возвращения домой», — поделился подробностями Дмитрий Новах.

Развивать мастерство в дзюдо можно в 26 муниципалитетах края. Спортивные отделения работают в крупнейших городах, таких как Краснодар, Сочи, Новороссийск и Анапа, а также охватывают практически все районы региона: от Апшеронского и Белореченского до Туапсинского округа.