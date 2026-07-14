Девять офтальмологических центров откроются на Кубани

Офтальмологические центры откроются на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном собрании Краснодарского края прошла рабочая встреча председателя ЗСК Юрия Бурлачко с новым министром здравоохранения региона Владимиром Крушельницким. Главной темой обсуждения стала масштабная модернизация системы медицинского обслуживания в крае.

Согласно планам регионального Минздрава, в Кубани откроются девять офтальмологических и три эндоскопических центра. Один из высокотехнологичных медицинских узлов планируется развернуть на базе Краевой клинической больницы №1. Особое внимание уделили кадровому вопросу: в этом году Кубанский ГМУ впервые выпустил специалистов среднего медицинского звена с высшим образованием.

Для оптимизации системы Юрий Бурлачко предложил провести комплексное исследование реальной численности населения, нуждающегося в медицинской помощи. Полученные данные позволят точно рассчитать потребность в новых учреждениях и квалифицированном персонале. Итоговые результаты планируется представить на площадках Южно-Российской парламентской ассоциации и Совета законодателей.