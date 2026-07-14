Губернатор Кубани взял под контроль решение проблем на личном приеме граждан

Губернатор Кубани решает социальные проблемы по поручению Путина. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прием граждан, по итогам которого были определены конкретные сроки решения ряда социальных вопросов.

В поселке Кисляковка Кущевского района капитально отремонтируют одну из пяти местных скважин. Ранее жительница поселка Юлия Иутина сообщила о критическом падении напора воды в летний период, когда жители массово поливают огороды. Модернизация объекта стоимостью более 6,4 млн рублей начнется в августе и завершится в октябре.

В Темрюкской районной больнице до октября установят новый флюорограф, заменив вышедший из строя в прошлом году аппарат. По словам обратившейся Татьяны Пухальской, использование мобильного диагностического комплекса не покрывает всех потребностей пациентов. В связи с этим губернатор поручил министру здравоохранения Владимиру Крушельницкому провести мониторинг по всему региону, чтобы обновлять медицинское оборудование превентивно, не дожидаясь поломок.

Также было дано поручение немедленно расчистить русло реки Казачка в Туапсинском округе. Из-за скопившихся наносов — песка, гравия и коряг — существует серьезная угроза подтоплений. Главе муниципалитета Сергею Бойко предписано лично проинспектировать все опасные участки, чтобы предотвратить возможные разливы.

«Каждая встреча должна давать реальный результат», — резюмировал Вениамин Кондратьев.