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НовостиОбщество15 июля 2026 5:35

Новую почтовую марку выпустили ко Дню российской почты

Ко Дню российской почты в обращение выпустили марку тиражом 2 млн экземпляров
Ева МУР
Фото: АО «Почта России»

Фото: АО «Почта России»

В Российской Федерации в канун Дня российской почты в обращение вышла новая почтовая марка, посвященная истории отечественной почтовой службы. Общий тираж государственного знака почтовой оплаты составил более двух миллионов экземпляров, пишут Онлайн47.

Номинал новой марки составляет 50 рублей, тираж — 2 032 000 штук (254 000 листов). Художественное оформление марки представляет собой изображение девушки-почтальона с конвертом в руке, а в верхнем правом углу для удобства пользователей нанесен двумерный штриховой код.

К этому памятному выпуску также подготовлены конверты первого дня и специальный штемпель гашения, церемония использования которого пройдет в Москве.