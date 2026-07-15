Новую почтовую марку выпустили ко Дню российской почты

Фото: АО «Почта России»

В Российской Федерации в канун Дня российской почты в обращение вышла новая почтовая марка, посвященная истории отечественной почтовой службы. Общий тираж государственного знака почтовой оплаты составил более двух миллионов экземпляров, пишут Онлайн47.

Номинал новой марки составляет 50 рублей, тираж — 2 032 000 штук (254 000 листов). Художественное оформление марки представляет собой изображение девушки-почтальона с конвертом в руке, а в верхнем правом углу для удобства пользователей нанесен двумерный штриховой код.

К этому памятному выпуску также подготовлены конверты первого дня и специальный штемпель гашения, церемония использования которого пройдет в Москве.