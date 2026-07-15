ВЦИОМ: около 40% россиян не стремятся к богатству

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Около 40% граждан России не ставят перед собой жизненной цели стать богатыми, а финансовым порогом богатства в среднем считают ежемесячный доход в размере почти 400 тысяч рублей на человека, пишет Онлайн47 со ссылкой на результаты исследования, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

Согласно опросу, лишь 4% россиян заявили, что уже добились богатства. Еще 21% респондентов верят, что смогут достичь высокого уровня достатка в будущем. В то же время 30% опрошенных не верят, что когда-либо смогут стать богатыми, а большинство — 40% — вообще не ставят перед собой подобных задач.

Социологи также зафиксировали существенный рост финансовых аппетитов населения за последние два десятилетия. Если в 2005 году россияне считали порогом богатства ежемесячный доход на душу населения в размере 95 тысяч рублей, то к 2026 году этот показатель вырос более чем в четыре раза и составил почти 400 тысяч рублей.

Отношение к материальному успеху заметно различается в зависимости от пола и возраста респондентов. Чаще всего богатство как реальную цель рассматривают представители «цифрового поколения» (60%) и мужчины (29%). Напротив, женщины (44%) и люди старшего возраста (в категории от 59 до 67 лет) значительно реже включают достижение богатства в свои долгосрочные жизненные стратегии.