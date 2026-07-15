В Крымском районе комиссия оценивает ущерб аграриям после подтоплений Фото: администрация Крымского района

В Крымском районе комиссия оценивает ущерб аграриям после подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Комиссия по установлению ущерба проводит выездные обследования пострадавших сельхозугодий, осматривает земли, фотографирует повреждения и оформляет акты обследования. В настоящее время проверено 10 хозяйств. Это участки, где возможны проезд и фиксация ущерба.

В работе задействовали руководителей и специалистов хозяйств, представителей районной администрации и сотрудников органов ГО и ЧС.