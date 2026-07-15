Где в Геленджике есть бензин 15 июля 2026

В Геленджике работают восемь заправок 15 июля Фото из архива КП

В Геленджике работают восемь заправок 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

АИ-100 в наличии на одной заправке, АИ-95 и АИ-92 – на трех. Дизельное топливо есть на шести АЗС.

Напомним, на заправках продолжают действовать ограничения. Топливо отпускают только в баки – до 20/30 литров на автомобиль. На трех станциях можно приобрести только дизельное топливо.

Две АЗС временно не отпускают топливо. Две заправки закрыты на ремонт.

Заправки «Роснефть» работают в микрорайоне Черемушки, Велес (АИ-92, АИ-95 до 30 литров на авто, дизельное топливо – по топливным картам), на улице Туристической (дизельное топливо). АЗС «Лукоил» открыты на улице Островского (дизельное топливо) и на кольце (АИ-92, АИ-95 до 20 литров на авто, дизельное топливо). Заправка «Газпромнефть» работает на объездной М-4 «Дон» (АИ-92, АИ-95, АИ-100 до 30 литров на авто).

Станция «Лукоил» открыта в Архипо-Осиповке. АИ-92, ИА-95, АИ-100 будут отпускать до 13:00. Доступно дизельное топливо.