Прятал на чердаке: Отец после развода не хотел отдавать ребенка матери на Кубани

Судебные приставы добились передачи ребенка матери Фото из архива КП

На Кубани передали матери дочь, которую не хотел отдавать отец. Все произошло в Ейском районе.

Забирать девочку у отца выехали судебные приставы, полицейские и органы опеки. Ранее в Ейском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка.

Но семья отца, которая проживает в доме, отказывалась от общения и не допускала сотрудников к осмотру помещения. Они утверждали, что девочки в помещении нет. Позже выяснилось, что ребенка спрятали на чердаке.

«После обнаружения девочки судебные приставы обеспечили ее передачу законному представителю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.