Сочи возглавил рейтинг Фото из архива КП

Сочи стал самым популярным направлением для спортивного отдыха летом. Рейтинг составлен российским сервисом бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Аналитики отобрали места проживания, спортивный зал или фитнес-центр от которых находится на расстоянии не более 1 км. Сочи, собравший 14 % таких броней, возглавил рейтинг. На второй позиции находятся Ялта и Санкт-Петербург – по 5%.

Третью строчку занимает Геленджик, набравший 4% броней. Затем следуют Феодосия, Судак, Алушта, Казань и Евпатория. Замыкает десятку направлений Ейск.

Туристы планируют отдохнуть в Сочи в среднем семь ночей. Каждая из них обойдется в 5042 рубля.