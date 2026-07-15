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НовостиОбщество15 июля 2026 7:38

Сочи стал самым популярным направлением для спортивного отдыха летом

Десятку популярных направлений для спортивного отдыха летом возглавил Сочи
Валерия ПАВЛОВА
Сочи возглавил рейтинг Фото из архива КП

Сочи возглавил рейтинг Фото из архива КП

Сочи стал самым популярным направлением для спортивного отдыха летом. Рейтинг составлен российским сервисом бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Аналитики отобрали места проживания, спортивный зал или фитнес-центр от которых находится на расстоянии не более 1 км. Сочи, собравший 14 % таких броней, возглавил рейтинг. На второй позиции находятся Ялта и Санкт-Петербург – по 5%.

Третью строчку занимает Геленджик, набравший 4% броней. Затем следуют Феодосия, Судак, Алушта, Казань и Евпатория. Замыкает десятку направлений Ейск.

Туристы планируют отдохнуть в Сочи в среднем семь ночей. Каждая из них обойдется в 5042 рубля.