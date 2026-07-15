Участники проекта «Герои Кубани» защищают работы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Участники проекта «Герои Кубани» завершают образовательную программу. По итогам обучения они представляют работы, решающие социальные, экономические и экологические задачи.

В течение года участники и ветераны СВО прошли четыре учебных блока. Финалисты осваивали и теорию, и практику. После каждого блока участники проекта стажировались в органах власти края и на крупных предприятиях.

«Наставниками были мои заместители, министры, главы городов и районов, руководители предприятий. Поздравляю всех с окончанием программы. Уверен, этот опыт поможет им в работе», – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Проекты по итогам образовательной программы посвящены развитию адаптивного спорта и туризма, системам раздельного накопления и сортировки отходов, обеспечению комплексной безопасности жителей, применению беспилотных систем и малой авиации в различных отраслях народного хозяйства.

Напомним, проект «Герои Кубани» запустили в феврале 2025 года. Финалистами стали 63 участника и ветерана СВО. Они прошли обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление».