Снявших ролик на фоне храма в Краснодаре арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Материал об административном правонарушении рассмотрели в Ленинском районном суде Краснодара.
Напомним, провокационный ролик сняли два водителя Mercedes. Молодые люди в возрасте 19 и 23 лет записали видео на фоне собора Александра Невского по улице Постовой. На автомобилях они заехали на территорию, прилегающую к храму.
Позже парни опубликовали ролик в соцсетях.
Суд признал нарушителей виновными и назначил административный арест.