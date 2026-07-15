Снявших ролик на фоне храма в Краснодаре арестовали на 14 суток Фото из архива КП

Снявших ролик на фоне храма в Краснодаре арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Материал об административном правонарушении рассмотрели в Ленинском районном суде Краснодара.

Напомним, провокационный ролик сняли два водителя Mercedes. Молодые люди в возрасте 19 и 23 лет записали видео на фоне собора Александра Невского по улице Постовой. На автомобилях они заехали на территорию, прилегающую к храму.

Позже парни опубликовали ролик в соцсетях.

Суд признал нарушителей виновными и назначил административный арест.