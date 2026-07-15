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НовостиПроисшествия15 июля 2026 9:15

На Кубани нашли «Газель» и склад с тонной дизеля для незаконной продажи

Незаконный сбыт дизельного топлива пресекли в Динском районе
Светлана ОВДЕЙ
Для незаконного сбыта топлива сообщники переоборудовали «Газель»

Для незаконного сбыта топлива сообщники переоборудовали «Газель»

На Кубани нашли «Газель» и склад с тонной дизельного топлива для незаконной продажи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Незаконный сбыт пресекли в Динском районе. Как выяснилось, реализацию топлива решили организовать гендиректор и сотрудник заправки в станице Динской.

Полицейские обнаружили переоборудованный автомобиль «Газель». В кузове находились три емкости с дизельным топливом общим объемом 1,2 тысячи литров.

На складе на территории АЗС найдены еще четыре резервуара. В емкостях хранилось 80 кубов топлива для продажи.

«В ОМВД России по Динскому району данный факт зарегистрирован. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.